: İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

08.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:34

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Filyos beldesinde, Batuhan Okumuş'un kullandığı 67 DF 894 plakalı otomobil ile Erdal Arslan yönetimindeki 35 AKY 34 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücü Arslan ile diğer otomobilde bulunan Sinem ve Didem Eker, Alperen Sevinç ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılardan bazıları hava muhalefeti nedeniyle jandarma araçlarına bindirildi.

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Öte yandan kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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