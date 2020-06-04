İki otomobilin çarpıştı 3 kişi yaralandı Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Hürriyet Mahallesi Edebali Caddesi üzerinde seyir halinde olan Şenol Güneş idaresindeki 11 AG 322 plakalı otomobil ile Laleli Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Halil kara yönetimindeki 11 AN 028 plakalı cadde ve sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada, 11 AN 028 plakalı otomobilin şoförü ile araçta yolcu olarak bulunan Emine Kara ile 11 AG 322 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Müşerref Yavaş yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken, araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA