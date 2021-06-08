İki otomobil karşılıklı drift yaptı, tehlikeli anlar kameraya yansıdı
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İki otomobil karşılıklı drift yaptı, tehlikeli anlar kameraya yansıdı

İki otomobil karşılıklı drift yaptı, tehlikeli anlar kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da iki otomobilin karşılıklı drift yaptığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Konya'da iki otomobilin karşılıklı drift yaptığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, iki otomobil sanayi içerisinde karşılıklı olarak drift yaptı. Tehlikeli görüntülerin oluştuğu olayda çevredekiler de otomobilleri izleyerek cep telefonuna kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan drift videosu görüntülerinin ardından, polis ekipleri de konuyla ilgili çalışma başlattı. - KONYA

İki otomobil karşılıklı drift yaptı, tehlikeli anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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