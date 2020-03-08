İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Haber
Ali haydar, Finike, Güncel

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

08.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:02
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Finike'ye bağlı Yalnız Mahallesi Kapıçay mevkisinde meydana geldi. İsa Karaduman'ın (56) kullandığı 07 VJP 43 plakalı otomobille Ali Haydar Yanık'ın (24) kullandığı 07 EF 651 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler İsa Karaduman ve Ali Haydar Yanık ile araçlarla bulunan Hafize Karaduman (51), Ali Efe Kayalı (18), Petek Uysal (15) ve Nilsu Hazar (16) yaralandı.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Finike ve Kumluca'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Haber
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor! Haber
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Destici Necmettin Erbakan
Magazin Elçin Sangu Sinan Akçıl Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Berkay Şahin Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:50:48. #1.14#