İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

06.08.2019 18:40

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Ertaş Solmaz idaresindeki 33 AAH 294 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Zorlar Kavşağı'nda, Ayşe Uysal Erkek yönetimindeki 48 FY 700 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Erkek'in kullandığı otomobilde bulunan çocuklar Bulem ve Reyyan Gökmen, İbrahim ve Yusuf Uysal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan İbrahim Uysal'ın, hastanede yapılan müdahalelerin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesine sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: AA