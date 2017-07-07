İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Budaközü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Ankara istikametinde seyir halinde olan Adem Doğan (34) yönetimindeki LDK ZI 60 yabancı plakalı otomobil, Sungurlu istikametine geçmeye çalışan Erol Çölaşan (74) yönetimindeki 19 AV 024 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Erba Doğan (3), Taha Doğan (7) ve Ferhan Doğan (32) yaralandı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM