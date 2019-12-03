İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

03.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:58
İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'ın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, yönetimindeki 63 ZK 997 plakalı otomobil ile Mustafa Olur 34 GA 5393 yönetimindeki otomobil, Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında çapıştı. Çarpma sonucu meydana gelen kazada araçlarda bulunan Fatma Türkan (95), Şerif Türkan (44), Kadriye Türkan (44), Zeki Türkan (10), Feride Özer (54) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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