İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

14.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:22
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, idaresindeki 02 AAR 131 plakalı otomobil ile idaresindeki 02 AAV 101 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesinde çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücülerinden Ahmet Akdağ ile Hüseyin Ekinci idaresindeki otomobilde bulunan Özgen Can Ekici ve Ayaz Ekici yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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