İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salih Özkurt yönetimindeki 34 JN 9635 plakalı otomobil ile Yücel Kama idaresindeki 39 DE 888 plakalı otomobil, Babaeski TEM otoyolu kavşağında çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, Fatih Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan sürücü Özkurt, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak diğer yaralılar Yücel Kama, Aysel Uysal, Şerafettin Uysal ve Sultan Özkurt ile Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yücel'in cesedi de cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.