İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kulu-Konya karayolu Sanayi Kavşağı'nda Samet Tosun (21) idaresindeki 42 FDZ 30 plakalı otomobil ile Erkan Sayan (40) yönetimindeki 42 GG 521 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Tosun ve Sayan ile otomobillerde bulunan Sevalak Koç (27) ve Süleyman Tosun yaralandı.

Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Sayan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.