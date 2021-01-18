Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
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Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

18.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:21
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

KONYA'da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KONYA'da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Hasanköy Caddesi kavşağında meydana geldi. Ahmet Yavuz Akay yönetimindeki 06 ZC 053 plakalı otomobil, Mücahattin Ayyıldız'ın kullandığı 35 AG 6115 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ve yanındaki Fatma Ayyıldız (45) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Ayyıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 

  


Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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