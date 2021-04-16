İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı

Bursa'da iki motosiklet çarpıştı, sürücülerden biri yerde kıvranan diğer sürücüyü orada bırakıp motoruna atlayarak kaçtı. Kaza ve motosiklet sürücüsünün kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa Osmangazi'de evinden iş yerine gitmek için hareket eden kurye Yavuz Akarsu, yan yoldan çıkan diğer motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kurye motorundan uçarak beton zemine çakıldı. Kazanın etkisiyle Akarsu'nun bacağı 3 yerinden kırıldı.

Kazaya karışan motorculardan biri, yerde acı içinde kıvranan kuryeyi orada bırakıp arkasına bakmadan motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Yaralı haldeki kurye, vatandaşlardan kendisine çarpıp yaralanmasına sebep olan sürücünün yakalamasını istedi. Vatandaşlar kaçan sürücüyü yakalamak için koştu ama başarılı olamadı. Kaza ve motosiklet sürücüsünün kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KAZADA İKİMİZ DE SUÇLU BULUNMUŞUZ"

Kirada oturduğunu, kazadan dolayı ayağının kırılması sebebiyle 4-5 ay çalışamayacağını ifade eden Yavuz Akarsu, "Evden iş yerine doğru hareket ettim. Yolda ilerlerken yan yoldan çıkan ve 'dur' tabelası olmasına rağmen durmayan diğer bir kuryeyle çarpıştım. Çarpışmanın etkisiyle beton zemine çakıldım. Ayağım 3 yerinden kırıldı. Ben yerde acı içinde kıvranırken, diğer motorcu arkasına bile bakmadan kaçmış, ben yokken tutanak tutulmuş. Kazada yüzde elli elli suçlu bulunmuşuz. Kazada sürücü olarak başka biri yazılmış, hakkımı sonuna kadar arayacağım. Kazadan sonra beni kimse arayıp sormadı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı