İki minibüs kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
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İki minibüs kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 2 minibüsün kavşakta çarpışması sonucu 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

20.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:19
İki minibüs kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

'nin ilçesinde, 2 minibüsün kavşakta çarpışması sonucu 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Çamlık Bulvarı'nda meydana geldi. Alper Arslan yönetimindeki 20 F 4697 plakalı minibüs, kavşakta Refik İnan'ın kullandığı 09 F 2158 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü İnan ve yanındaki Aysel Kara yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan güçlükle çıkarılan İnan ve Kara, ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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