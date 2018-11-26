İki Lokomotif Aynı Rayda Çarpıştı: 9 Yaralı

İki Lokomotif Aynı Rayda Çarpıştı: 9 Yaralı

İki lokomotif aynı rayda çarpıştı: 9 yaralı Sivas'ın Ulaş ilçesinde yük treni ile yolcu treni aynı rayda çarpıştı.

İki lokomotif aynı rayda çarpıştı: 9 yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde yük treni ile yolcu treni aynı rayda çarpıştı. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde yük treni iye yolcu treni aynı rayda çarpıştı. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'in Ulaş ilçesi Bostankaya tren istasyonunda meydana geldi. Kazada Sivas-Divriği seferini yapan yolcu treni ile istasyon içerisinde manevra yapan yük treni aynı rayda kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre aralarında makinistlerin de bulunduğu 9 yolcu yaralandı.

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