İki Liselinin Oyun Kavgası Cinayetle Bitti! Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü

İstanbul'da iki liselinin online bilgisayar oyunu Wolfteam yüzünden başlayan kavgaları cinayetle sonuçlandı.

SOSYAL MEDYADAN KÜFÜRLEŞTİLER

Sabah Gazetesi'nden Barış Sözal'ın haberine göre, Esenyurt'ta mahalle arkadaşı olan lise öğrencileri R.A. (16) ve Yunus Emre Şahin (16), bir süre önce oynadıkları online bilgisayar oyunu Wolfteam yüzünden tartıştı. Birkaç gün sosyal paylaşım sitesi Facebook ve İnstagram üzerinden küfürleşmeye devam eden iki çocuk önceki akşam buluştu.

ARKADAŞINI BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Yunus Emre Şahin, R.A'nın kafasına peş peşe yumruk atmaya başladı. Bu sırada R.A., cebinden çıkardığı bıçağı Şahin'in boğazına sapladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

R.A. ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

İNSANA KARŞI KURT ADAM

Wolfteam adlı oyun, son teknolojiyi kullanan insanlarla kurt adamları karşı karşıya getiriyor. Bir kere dönüşüm yaşadıktan sonra çeşitli yakın dövüş taktikleriyle insanüstü performans gösteriliyor. İnsanlar ise inanılmaz bir silah gücüne sahip. Şiddet dozu hayli yüksek hikâye dünyanın çeşitli bölgelerinde geçiyor.