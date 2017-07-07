İki Kişinin Öldüğü Çatışmanın Tatbikatlı Keşfi Yapıldı

Kırıkkale'de geçen sene meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmanın yaşandığı alanda tatbikatlı keşif yapıldı.



Millet Bulvarı üzerinde 5 Kasım 2016 tarihinde yaşanan Hakan Salar (35) ve Yasin Gümüş'ün (29) öldürüldüğü silahlı kavganın davasında mahkeme başkanı ve tarafların avukatlarının katılımıyla olay yerinde keşif yapıldı. Mahkeme başkanı, iki kişiyi öldürdüğü iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan E.G.'ye olayı anlattırdı.



E.G., olayın nasıl meydana geldiğini gerçekleşme sırasına göre yaşandığı mekanda anlattı. - KIRIKKALE