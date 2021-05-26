İki kardeşin silahlı saldırısında oğul öldü, baba yaralı
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İki kardeşin silahlı saldırısında oğul öldü, baba yaralı

İki kardeşin silahlı saldırısında oğul öldü, baba yaralı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Hacı Levent D. ve Erol D. kardeşler, alacak meselesi nedenle aralarında husumet bulunan İbrahim A. ile oğlu Yunus A'ya (20) silahlı saldırıda bulundu.

KAYSERİ'de Hacı Levent D. ve Erol D. kardeşler, alacak meselesi nedenle aralarında husumet bulunan İbrahim A. ile oğlu Yunus A'ya (20) silahlı saldırıda bulundu. Tabanca ile vurulan Yunus A., olay yerinde hayatını kaybederken, baba İbrahim A. hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4201'inci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Levent D. ve Erol D. kardeşler, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan İbrahim A. ve oğlu Yunus A'ya ait müstakil evin önüne geldi. Burada iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda iki kardeş, tabancayla baba İbrahim A. ile oğlu Yunus A'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Yunus A.'nın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı İbrahim A. ise, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası polis, cinayet zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda Ankara-Niğde karayolu Boğazköprü mevkiinde uygulama yapan ekipler 38 AD 754 plakalı kamyonet ile 34 AAJ 632 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada cinayet zanlıları yakalandı. Şüphelilerin aileleriyle birlikte kaçmaya çalıştıkları belirlendi. Ekipler, cinayet zanlıları ile yanlarında bulunan 13 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.   

 


İki kardeşin silahlı saldırısında oğul öldü, baba yaralı
İki kardeşin silahlı saldırısında oğul öldü, baba yaralı
İki kardeşin silahlı saldırısında oğul öldü, baba yaralı
İki kardeşin silahlı saldırısında oğul öldü, baba yaralı
İki kardeşin silahlı saldırısında oğul öldü, baba yaralı
İki kardeşin silahlı saldırısında oğul öldü, baba yaralı
İki kardeşin silahlı saldırısında oğul öldü, baba yaralı
İki kardeşin silahlı saldırısında oğul öldü, baba yaralı
İki kardeşin silahlı saldırısında oğul öldü, baba yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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