İki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
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İki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 15 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle oynarken kardeşini başından vurarak öldürdü.

İki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
13.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:54

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 15 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle oynarken kardeşini başından vurarak öldürdü.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Yağmuralan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 15 yaşındaki Hüseyin K. ile kardeşi 13 yaşındaki Berat K. av tüfeğiyle şakalaşmaya başladı. İki kardeş oyun oynarken bir anda tüfek ateş alarak saçmalar 13 yaşındaki Berat'ın başına isabet etti. Yaralanan Berat K. hemen Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 yaşındaki Berat K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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