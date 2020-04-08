İki kardeş kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma kampanyasına bağışladı Iğdır'da yaşayan iki kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri 180 lirayı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" başlığının kullanıldığı Milli Dayanışma kampanyasına bağışladı.

Iğdır'da yaşayan iki kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri 180 lirayı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" başlığının kullanıldığı Milli Dayanışma kampanyasına bağışladı.

155'i arayarak çocuklarının biriktirdiği parayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamak istediklerini söyleyen Nurettin Kola'nın evine giden Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhammet ve Mustafa isimli kardeşlerin kumbaralarını teslim aldı.

Ziraat Bankası'na giden ekipler, kumbaralardan çıkan 180 lira 35 kuruşu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının hesabına yatırıp makbuzunu da baba Kola'ya teslim etti.

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri ise Muhammet ve Mustafa Kola kardeşlere çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Kaynak: AA