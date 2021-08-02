İki kardeş aynı düğünde evlendi
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İki kardeş aynı düğünde evlendi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay - Haberler | Güncel

İki kardeş aynı düğünde evlendi Ordu'da iki kardeş aynı gün düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.

İki kardeş aynı düğünde evlendi

ORDU - Ordu'da iki kardeş aynı gün düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde ikamet eden iki erkek kardeş olan Aziz Eyilikçi, Nursemin Görü ile Kadir Eyilikçi ise Eda Erdin ile hayatlarını birleştirdi.

Baba Şenol Eyilikçi oğullarının isteği doğrultusunda iki düğünü bir arada yaptıklarını belirtti. Genç çiftlerin mutluluğu gözlerinden okunurken, çiftlerden Aziz Eyilikçi, "Pandemi nedeniyle kardeşimin düğünü iptal olmuştu. O süreçte bende evleneceğim eşimi buldum ve pandemi sonrasında beraber düğün yapmaya karar verdik. İyi ki kardeşimle aynı gün evlenmişim. Kendisine ve eşine mutluluklar dilerim" dedi.

"Abimle aynı gün evlendiğim için mutluyum" diyen diğer damat Kadir Eyilikçi ise, "Pandemi nedeniyle düğünümüzü ertelemiştik. Şimdi ise düğünümüzü birlikte yaptık. Ailelerimizde bizlere destek oldular ve çifte mutluluk yaşadık" diye konuştu.

Düğünde çiftler dans edip, çiftetelli oynayarak eğlendi.

İki kardeş aynı düğünde evlendi
İki kardeş aynı düğünde evlendi
İki kardeş aynı düğünde evlendi
İki kardeş aynı düğünde evlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay

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