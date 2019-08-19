İki kadın elektrikli motosikletle denize düştü

19.08.2019 16:26

Sinop'ta kontrolden çıkan elektrikli motosiklet denize düştü.

Alınan bilgiye göre, iki kadın, Gazi Caddesi sahilinde kiraladıkları elektrikli motosikletle gezintiye çıktı.

Bir süre sonra kontrolden çıkan motosiklet denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi, motosikletle denize düşen kadınlar çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Motosiklet ise itfaiye ekiplerince denizden çıkartıldı.

Kaynak: AA