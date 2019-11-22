İki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Haberler » Güncel » İki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haber

İki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

22.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:30
İki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

'nın merkez ilçesinde iki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tepebağ Mahallesi Nalbant Halil Sokak'ta iki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sokağın dar olması nedeniyle çalışmaları güçlükle yürüttü.

Motorize ekiplerin de müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Yangın iki iş yerinde hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: İki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et