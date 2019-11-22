İki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

22.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:30

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tepebağ Mahallesi Nalbant Halil Sokak'ta iki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sokağın dar olması nedeniyle çalışmaları güçlükle yürüttü.

Motorize ekiplerin de müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Yangın iki iş yerinde hasara neden oldu.

Kaynak: AA