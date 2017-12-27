İki İlçe Teşkilatı Ortak İstişare Toplantısı Düzenledi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kızılcahamam ve Çamlıdere İlçe Teşkilatları ortak istişare toplantısı düzenledi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kızılcahamam ve Çamlıdere İlçe Teşkilatları ortak istişare toplantısı düzenledi.
Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonunda yapılan toplantıya MHP Milletvekilleri Mustafa Mit, Erkan Haberal, İl Başkanı Turgay Baştuğ, MYK Üyesi Sultan Gündüz, Kızılcahamam İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen, Çamlıdere İlçe Başkanı Hamit Ekinci, MHP Kızılcahamam Belediye Meclis Üyesi Murat Can, partililer ve vatandaşlar katıldı. İki ilçenin birlikte düzenlediği istişare toplantısında ilçe başkanları konuşma yaparak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. - ANKARA