İki haftadır kayıp zihinsel engelli, fındık bahçesinde bulundu ORDU'nun Aybastı ilçesinde yaklaşık iki hafta önce kaybolan zihinsel engelli Necmettin Acar (50), fındık bahçesinde bitkin halde bulundu.

ORDU'nun Aybastı ilçesinde yaklaşık iki hafta önce kaybolan zihinsel engelli Necmettin Acar (50), fındık bahçesinde bitkin halde bulundu.

Olay, 14 Temmuz'da ilçeye bağlı Pelitözü Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmayan ve daha önce de sık sık kaybolduğu belirtilen Necmettin Acar, hava almak için dışarı çıktı. Bir daha eve dönmeyen Acar'ı bölgede arayan yakınları bir ize ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Arama Kurtarma ekipleri, AFAD ve Jandarma Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Bölgede iz takip köpekleri eşliğinde yürütülen arama çalışmalarının 15'inci gününde Acar, Perşembe Yaylası Sıraç Obası mevkisindeki bir fındık bahçesinde bulundu. Bitkin halde olduğu gözlemlenen Acar, olay yerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA