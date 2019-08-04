İki hafta içinde alıkonulan 3. gemi: İran bir petrol tankerine daha el koydu
İranlı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, çarşamba günü Basra körfezindeki Fars Adası yakınlarında seyreden bir petrol gemisine daha el konuldu.
İran, çarşamba günü Basra körfezindeki Fars Adası yakınlarında seyreden bir petrol gemisine daha el konulduğunu duyurdu.
İran Devlet Televizyonu ve yarı resmi haber ajansı Fars News'e göre İran Devrim Muhafızları'nın alıkoyduğu '700 bin litre kaçak yakıt bulundurduğundan şüphelenilen' geminin 7 mürettebatı da gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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