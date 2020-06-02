İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
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İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti

İspanya'da son iki gündür koronavirüs kaynaklı can kaybı tespit edilmezken, vaka sayıları da giderek azalıyor. Kademeli normalleşme planının da devam ettiği ülkede halk, salgınla ilgili olumlu gelişmelerin ardından plajlara akın etti.

İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
02.06.2020 19:50 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:16

Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 5. ülke konumunda bulunan İspanya'da, son 48 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm tespit edilmedi.

SON 2 GÜNDÜR KOVİD-19 KAYNAKLI CAN KAYBI YOK

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Ülkede son bir haftada 34 kişinin salgından öldüğünü fakat son 48 saatte ölüm görülmediğini bildirdi. İspanya'da son 24 saatte 137 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 239 bin 932'ye yükseldi.

HALK PLAJLARA AKIN ETTİ

Reuters haber ajansının servis ettiği görüntülerde çok sayıda kişinin plajlara gittiği görülüyor. Plajlara gidenlerin bazılarının sosyal mesafe kuralına uyduğu görülürken, büyük çoğunluk sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

İki gündür korona kaynaklı ölümün yaşanmadığı ülkede halk plajlara akın etti

OHAL'İN 21 HAZİRAN'A KADAR UZATILMASI İÇİN TEKLİF VERİLECEK

Bu arada sol koalisyon hükümeti bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, normal süresi 7 Haziran'da dolacak olağanüstü halin (OHAL) son kez 21 Haziran'a kadar uzatılması için meclise yeni bir tezkere sunma kararı aldı.

İki gündür korona kaynaklı ölümün yaşanmadığı ülkede halk plajlara akın etti
İki gündür korona kaynaklı ölümün yaşanmadığı ülkede halk plajlara akın etti
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti

Dünya Manşet

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