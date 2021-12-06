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İki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı Antalya'da iki grup arasında yaşanan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

ANTALYA (İHA) - - İki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da iki grup arasında yaşanan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi tarihi Kaleiçi'nde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tartışan iki grup daha sonra kavga etmeye başladı. Kavgada Sinan A. karnından ve sırtından bıçakla yaralındı. Gence ilk müdahaleyi olay yerinde vatandaşlar yaptı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinan A., Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Sinan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaçan kişi ya da kişileri bulunması polis ekipleri inceleme başlattı.

İki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı

İki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı

İki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kayacan - Son Dakika Haberleri

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