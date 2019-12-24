24.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:55

Film vizyona gireceği 7 Şubat 2020 için gün sayıyor

Hakan Gürtop ve Gani Rüzgar Şavata'nın yönettiği, Ahmet Kaya'nın mücadelelerle dolu olduğu kadar büyük başarılarla da taçlanmış hayatını ele alan "İki Gözüm Ahmet" filminin afişi yayınlandı.

Sanat, eğlence ve iletişim dünyası için yüzlerce film ve dizi afişi tasarımlarıyla başarılı çalışmalara imza atan Recep Aktürk'ün süpervizörlüğündeki reprodüksiyon ekibi tarafından tasarlanan afiş, vintage tarzıyla dikkat çekiyor ve geçmişi bugünle harmanlıyor.

Bu özel afiş, Ahmet Kaya'nın milyonları etkileyen müziğini, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişi ve olayları, şarkılarında kendisinden izler bulan her yaştan dinleyicilerini merkeze alıyor.

Kaynak: Bültenler