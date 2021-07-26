İki Gönül Bir Olunca filmi oyuncuları kimler? İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi nerede çekildi?
İki Gönül Bir Olunca filmi bu akşam FOX ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. İki Gönül Bir Olunca filmi oyuncuları kimler? İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi nerede çekildi?
Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın yaptığı İki Gönül Bir Olunca dizisi FOX ekranlarında yayınlanacak. İki Gönül Bir Olunca filmi oyuncuları kimler? İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi nerede çekildi?
İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ FİLMİ OYUNCULARI
Birand Tunca,
Aslıhan Malbora,
Tuğba Melis Türk,
Halil İbrahim Kurum
İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU
Filmde Derya ve Deniz'in Çilek Tepesi'nde tanışması sonrası. Güney'in Derya'ya evlilik teklifi sonrası Deniz sevinçten kalkıp Derya'ya sarılır. Güney, babası Salih'in kaldığı otele gelir. Salih o anda çok sinirli olduğu için tartışırlar ve Güney otelden ayrılır. Derya ev hapsindedir.