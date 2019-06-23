İki ezeli rakip birleşti

Uzun yıllar birbirleri ile rakip olan, aynı ligde mücadele eden Nürnberg Türkspor ile Çağrıspor, Bavyera Futbol Federasyonunun izni ile, birleşerek, Nürnberg Türkspor/Çağrıspor adını aldı.

Her iki takımın yöneticileri olan, Yunus Aksoy, Tahir Aksu, Muharrem Demir, Tahsin Dokumacı ve Seyhan Karaaslan birleşmedeki amaçlarının daha iyi bir takım, ve üst liglere çıkmak olduğunu söylediler. Takımın birkaç yıl içinde Bayern Liginde top koşturacağına inandıklarını ifade eden yöneticiler, bunun için maddi ve manevi desteği vereceklerini dillendirdiler.

Açılışı yaptılar

Yeni takımın Basın sözcüsü Fatih Köseoğlu, Türkspor/ Çağrıspor Nürnberg olarak açılışı büyük bir törenle yaptıklarını ifade ederek, Bezirksliga'daki A takımın haricinde, Kreisliga, A Klase ve B klase'de de top koşturacaklarını söyledi.