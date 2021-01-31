İki doz Pfizer-BioNTech aşısı vurulan ABD'li Kongre üyesi koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İki doz Pfizer-BioNTech aşısı vurulan ABD'li Kongre üyesi koronavirüse yakalandı

31.01.2021 21:09 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:52
İki doz Pfizer-BioNTech aşısı vurulan ABD'li Kongre üyesi koronavirüse yakalandı

ABD'de Demokrat Partili Kongre üyesi Stephen Lynch'in, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı vurulduktan sonra koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Demokrat Partili Kongre üyesi Lynch'in sözcüsü Molly Rose Tarpey'in aktardığına göre, hafta başında ofisindeki bir çalışanda enfeksiyon tespit edildikten sonra yapılan tetkikte kongre üyesinin test sonucu pozitif çıktı.

CNN'de yer alan habere göre, Lynch'in belirti göstermediğini ve evinde karantinada bulunduğunu kaydeden Tarpey, Lynch'in bir süre uzaktan çalışacağını aktardı.

İKİ DOZ AŞI UYGULANDI

Tarpey, Lynch'e Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreninden önce Pfizer/BioNTech aşısının ikinci dozunun uygulandığının altını çizdi.

BİDEN'IN YEMİN TÖRENİNDE TESTİ NEGATİFTİ

Lynch'in Biden'in yemin töreninden sonraki testi negatif çıkmıştı.

Batılı ülkelerde toplu aşılamada kullanılan BioNTech/Pfizer ve Moderna'nın iki dozlu aşılarının semptomatik Kovid-19'u önleme oranları, yaklaşık yüzde 95 olarak açıklanmıştı.

Ancak bu açıklamaların yapıldığı dönemde, koronavirüsün Britanya ve Güney Afrika'daki mutasyon geçirmiş, daha bulaşıcı varyantları henüz ortaya çıkmamıştı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Mehmet Topal Abdullah Avcı Marcel Tisserand
Tüm Haberler Bursa Ankara İstifa Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki doz Pfizer-BioNTech aşısı vurulan ABD'li Kongre üyesi koronavirüse yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 21:52:21. #1.15#
title