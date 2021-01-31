İki doz Pfizer-BioNTech aşısı vurulan ABD'li Kongre üyesi koronavirüse yakalandı

Demokrat Partili Kongre üyesi Lynch'in sözcüsü Molly Rose Tarpey'in aktardığına göre, hafta başında ofisindeki bir çalışanda enfeksiyon tespit edildikten sonra yapılan tetkikte kongre üyesinin test sonucu pozitif çıktı.

CNN'de yer alan habere göre, Lynch'in belirti göstermediğini ve evinde karantinada bulunduğunu kaydeden Tarpey, Lynch'in bir süre uzaktan çalışacağını aktardı.

İKİ DOZ AŞI UYGULANDI

Tarpey, Lynch'e Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreninden önce Pfizer/BioNTech aşısının ikinci dozunun uygulandığının altını çizdi.

BİDEN'IN YEMİN TÖRENİNDE TESTİ NEGATİFTİ

Lynch'in Biden'in yemin töreninden sonraki testi negatif çıkmıştı.

Batılı ülkelerde toplu aşılamada kullanılan BioNTech/Pfizer ve Moderna'nın iki dozlu aşılarının semptomatik Kovid-19'u önleme oranları, yaklaşık yüzde 95 olarak açıklanmıştı.

Ancak bu açıklamaların yapıldığı dönemde, koronavirüsün Britanya ve Güney Afrika'daki mutasyon geçirmiş, daha bulaşıcı varyantları henüz ortaya çıkmamıştı.