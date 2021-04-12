İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği'nde genel kurul heyecanı yaşandı

Pandemi tedbirleri nedeniyle ertelenen İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Dernek üyelerinin katımıyla gerçekleştirilen genel kurulda mevcut Başkan Murat Arslan, genel kurula katılan üyelerin tamamının oyu ile yeniden başkanlığa seçildi.

Faaliyet raporunu Sunan İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Murat Arslan, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Derneğin, dünyanın dört bir yanından okumak için Konya'ya gelen 5.500 civarında öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirten Arslan, "Ümmetin emanetiuluslararası öğrencilerimize siz değerli üyelerimizin ve hayırseverlerimizin katkılarıyla destek oluyoruz. Şehrimiz ve ülkemizin fahri elçileri olan kardeşlerimize yönelik çalışmalarımıza derneğimizin kuruluşundan

bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya, onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Yönetimimizde birlikte yol yürüdüğümüz kardeşlerimize teşekkür ediyor, bu genel kurulun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Başkan Arslan Derneğin çalışmalarında destek veren üyelere plaket takdim etti.

Kaynak: Bültenler