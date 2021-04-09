İki dirhem bir çekirdek ne demek? TDK'ya göre İki dirhem bir çekirdek nedir, ne anlama geliyor? Örnek cümle kullanımı!
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İki dirhem bir çekirdek ne demek? TDK'ya göre İki dirhem bir çekirdek nedir, ne anlama geliyor? Örnek cümle kullanımı!

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
İki dirhem bir çekirdek ne demek? TDK'ya göre İki dirhem bir çekirdek nedir, ne anlama geliyor? Örnek cümle kullanımı!

İskender Pala'nın kitabının adı da olan İki dirhem bir çekirdek ne demektir, ne anlama geliyor merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na göre İki dirhem bir çekirdek nedir, ne demektir detaylı bilgiler haberimizde...

Anlamı en güzel deyimlerden birisi olan İki dirhem bir çekirdek'in ne anlama geldiği merak edildi. İki dirhem bir çekirdek nedir, ne demek?

İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre İki dirhem bir çekirdek "çok güzel ve özenli giyinmiş" anlamına gelmektedir.

İki dirhem bir çekirdek ne demek? TDK'ya göre İki dirhem bir çekirdek nedir, ne anlama geliyor? Örnek cümle kullanımı!

TDK'ya göre iki dirhem bir çekirdek anlamı : Çok güzel ve özenli giyinmiş

Örnek cümle kullanımı:

"İki dirhem bir çekirdek kadınların başlarında şemsiye, ellerinde de yelpaze." - Salâh Birsel

İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK KİTABI HAKKINDA BİLGİLER

İki Dirhem Bir Çekirdek, İskender Pala'nın 2011 yılında yayımlanan bir eserdir. Deyimlerin tarihi kaynağını ve ilk çıkış hikâyelerini konu almaktadır. Kitap 212 sayfa olup Kapı Yayınları tarafından basımı yapılmıştır.

DİRHEM NEDİR? NE DEMEK?

TDK'ya göre dirhem kelimesinin 2 anlamı vardır. Dirhem, "Okkanın dört yüzde birine eşit olan, 3,207 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü." ve "Bir tür gümüş para." anlamlarına gelmektedir.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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