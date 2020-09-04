İki çocuk annesi kadın 3. kattan düşerek öldü
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İki çocuk annesi kadın 3. kattan düşerek öldü

Gaziantep'te, iki çocuk annesi bir kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

İki çocuk annesi kadın 3. kattan düşerek öldü
04.09.2020 19:13 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:20

Gaziantep'te, iki çocuk annesi bir kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk annesi S.K.Ö., bilinmeyen bir nedenle yaşadığı binanın üçüncü katındaki dairesinden aşağı düştü. Yaşanan olayın ardından çevre sakinleri tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise S.K.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Kadının kesin ölüm nedeninin ise otopsi raporundan sonra netleşeceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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