İKİ BİNA ARASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞEN KIZI İTFAİYE KURTARDI
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İKİ BİNA ARASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞEN KIZI İTFAİYE KURTARDI

İKİ BİNA ARASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞEN KIZI İTFAİYE KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İKİ BİNA ARASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞEN KIZI İTFAİYE KURTARDIVedat BAYRAKTAR - Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) - ESENLER'DE, evinin balkon kapısını açarken dengesini kaybeden Duygu Kaya, iki bina arasındaki boşluğu düşerek sıkıştı.

İKİ BİNA ARASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞEN KIZI İTFAİYE KURTARDI

Vedat BAYRAKTAR - Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) - ESENLER'DE, evinin balkon kapısını açarken dengesini kaybeden Duygu Kaya, iki bina arasındaki boşluğu düşerek sıkıştı. İtfaiye erleri tarafından kurtarılan Duygu Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay dün akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi 1001 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Duygu Kaya(18) ikinci kattaki evinin balkon kapısını açmaya çalıştı. Sıkışan kapıyı zorlayan Kaya, kapıyı açtığı sırada dengesini kaybederek iki bina arasındaki boşluğa düştü. Boşluğa düşen Kaya, çığlık atarak yardım istedi. Kızın sesini duyan komşular durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla, Duygu Kaya'yı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldıran Duygu Kaya'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Mahalle sakini "Anne diye' bağırdı biz de dışarı çıktık. Genç kızın bina boşluğuna düştüğünü gördük. Sonra ekipler geldi, kurtardı." dedi.

İKİ BİNA ARASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞEN KIZI İTFAİYE KURTARDI
İKİ BİNA ARASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞEN KIZI İTFAİYE KURTARDI
İKİ BİNA ARASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞEN KIZI İTFAİYE KURTARDI
İKİ BİNA ARASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞEN KIZI İTFAİYE KURTARDI
İKİ BİNA ARASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞEN KIZI İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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