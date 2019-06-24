İki bakandan jet yanıt: Polis de ordu da hiçbir partiye ait değil

SAVUNMA Bakanı Ursula von der Leyen (CDU), Bild gazetesine verdiği demeçte, "Polis ve ordu sadece ve sadece anayasaya bağlıdır. Hiçbir partiye ait değildir. Polis ve asker ayrıca kime oy verdiği varsayımıyla değil, hizmetleriyle toplum ve siyasetin takdirini hak etmiştir" dedi.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer (CSU) ise Merz'in açıklamalarına daha sert tepki gösterdi: "Friedrich Merz'in söylemi kökten yanlış. Polisi kendi kariyeri için sıçrama tahtası olarak kullanmasın. Polis, yüzyıllardır bizim ülkemizi koruyor. Güvenimiz tam. Polis, bizim demokratik düzenimizin temelleri üzerinde duruyor. Onlar hiçbir partiye ait değildir ve bizim açık toplumumuzun bir parçasıdır." Federal Emniyet Müdürü Dieter Roman da Friedrich Merz'in açıklamalarını eleştirdi. Roman, "Polis bizim ülkemizin koruyucusu ve özgürlükçü demokratik düzenin temeli üzerinde duruyor" dedi.