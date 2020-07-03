İki Bakan, "patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor" iddialarına yanıt verdi
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İki Bakan, "patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor" iddialarına yanıt verdi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 11 yılda 4'üncü defa patlama ve yangın yaşandı. Denetimlerin yapılmadığı iddialarına karşın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi.

İki Bakan,
03.07.2020 19:56 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:12

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen korkunç patlamada denetimlerin yapılıp yapılmadığı soruları akıllara geldi. Fabrikada daha önce üç patlamanın yaşandığı bilgisi gelirken Bakanlar Zehra Zümrüt Selçuk ve Süleyman Soylu'dan denetimlere ilişkin açıklama geldi. İki Bakan, havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada denetimlerin düzenli yapıldığını açıkladı.

"SENELİK DENETİMLER YAPILIYOR"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hendek'te haberi alır almaz, Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bakanlarımızla buraya hareket ettik. 186 çalışanımızın ailelerine ulaşmaya devam ediyoruz. Senelik denetimler yapılıyor" şeklinde konuştu.

"MART AYINDA BURAYLA İLGİLİ DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mart ayında burayla ilgili denetim gerçekleştirildi. Patlayıcı madde içerdiği sebebiyle. Bu tarz faaliyet gösteren fabrikalarla denetimler aksatılmadan devam eder" dedi.

İki Bakan, 'patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor' iddialarına yanıt verdi

"BÜTÜN EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Bakan Soylu, "Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda sayın Başsavcımızın da kontrolünde ve denetiminde, elbetteki patlamanın nerede meydana geldiği, nasıl meydana geldiğine yönelik çalışmalar da bu soğutma çalışmaları bittikten sonra değerlendirilip kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İki Bakan, 'patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor' iddialarına yanıt verdi
İki Bakan, 'patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor' iddialarına yanıt verdi
İki Bakan, 'patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor' iddialarına yanıt verdi

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