İki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü
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İki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü

Erzurum'da kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki kavgada 5 kişi hayatını kaybetti.

İki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü
30.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:11

Erzurum'da kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki kavgada 5 kişi hayatını kaybetti.

Bugün öğle saatlerinde Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada geçmişte yaşanan kız kaçırma olayı yüzünden aralarında husumet bulunan Güneş ve Yıldız aileleri arasında yeniden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmanın yaşandığı kavgada Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş ve Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahıslardan birinin köy korucusu olduğu belirtiliyor.

Kavgaya karıştıkları belirlenen şüpheliler İ.Y. ve B.Y. olayın ardından kayıplara karıştı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri operasyon başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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