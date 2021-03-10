İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında? İkbal Gürpınar ne zaman kapandı, evli mi?

İkbal Gürpınar bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Miraç Kandili için özel yayında İkbal Gürpınar manevi açıklamalarda bulunacak. Peki, İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında? İkbal Gürpınar ne zaman kapandı? İkbal Gürpınar evli mi, eşi kim?

İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında? Ünlü sunucu İkbal Gürpınar, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İkbal Gürpınar korona tedavisinin ardından Yaşadıklarını paylaşan İkbal Gürpınar, "'Size anlatacak o kadar çok şey birikti ki. Şükürler olsun Rabbime kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli ve ne kadar da boş. Hasta yatağınızda anneniz ölüyor, cenazesine bile katılamıyorsunuz. Nefes almak ne büyük bir nimet. Bir bardak çay ve pilav, sağımdan soluma dönebilmek. Konuşmak yasak hala, ciğerlerimi yormamak için. Yoğun bakımda o hummalı çalışmayı, o fedakarlığı gördüm ya.

İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?



İkbal Gürpınar 4 Ekim 1969 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümü'nde 1 yıl okuduktan sonra 1990'da girdiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. 1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programla televizyona ilk adımı atmıştır. Ardından Ortadoğu Amme İdaresi'nde ithalat ihracat elemanı sertifika programına katılıp bitirmiştir. Kısa bir süre restoran zincirleri kuran bir firmada Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yapmıştır. TRT Gap'ta çeşitli programlar sunmuş, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, bir hastanede halkla ilişkiler müdüreliği yapmıştır. 2006 yılında ise Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sunmuştur.

Şu an çeşitli televizyon programlarında yer almaktadır. Yüzük Taşı, Mutluluk Yolu ve ardından Kimse Yok Mu isimli programlarını sundu. Yaşadıklarını, izlenimi ve deneyimlerini 3 kitapta topladı,insanlar yüreklerini dondurmasın diye 3 de şiir albümü yaptı ve en önemlisi çocuklarımız sevgi ile büyüsünler diye de masallar yazdı. Filiz Sabuncu'nun iki masalının da bulunduğu "İkbal'den Masallar" çocuklar tarafından çok beğenildi.

İKBAL GÜRPINAR'IN ANNE VE BABASI KİMDİR?

İkbal Gürpınar, annesini, babasını ve eniştesini de koronavirüsten kaybetti. İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve eniştesi annesi Neriman Dönmez'in vefatından 2 ay önce koronavirüs sebebiyle vefat etmişti.

İKBAL GÜRPINAR'IN HAZIRLAYIP SUNDUĞU PROGRAMLAR:

TRT GAP'ta Kadınlar Yarışıyor

TRT1'de Politika Kulvarı

TRT'de 25.saat

TRT GAP'ta Bu Sabah

TRT1'de Nane Limon Kabuğu

TGRT'de Ramazan programları

TGRT'de Vekiller Yarışıyor

STV'de Yüzük Taşı

KANAL7'de Küçük Mutluluklar

KANAL7'de İkballe Hayatı Paylaşmak

KANAL7'de İkbal'le Diyar Diyar

KANAL7'de Kimse Yok Mu?

KANAL7'de Hayatın İçinden

Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair"

TRT'de Gün Başlıyor

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Sen gittin gideli

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