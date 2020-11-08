İkbal Gürpınar'ın acı kaybı!
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İkbal Gürpınar'ın acı kaybı!

08.11.2020 15:04 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:09
İkbal Gürpınar'ın acı kaybı!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan, tedavisi devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle vefat etti.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs olan ve yoğun bakıma kaldırılan İkbal Gürpınar bir süre önce babasını koronavirüsten kaybetmişti. Gürpınar'ın annesi de koronavirüsten hayatını kaybetti.Gürpınar hastalığının dışında acı haberle sarsıldı. Ünlü sunucunun annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve eniştesi de 2 ay önce koronavirüs sebebiyle vefat etmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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