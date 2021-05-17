İİT Bağımsız İnsan Hakları Daimi Komisyonu, İsrail'i "kademeli soykırım" uygulamakla suçladı
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İİT Bağımsız İnsan Hakları Daimi Komisyonu, İsrail'i "kademeli soykırım" uygulamakla suçladı

İİT Bağımsız İnsan Hakları Daimi Komisyonu, İsrail'i 'kademeli soykırım' uygulamakla suçladı
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Bağımsız İnsan Hakları Daimi Komisyonu (IPHRC), İsrail'in barbarca saldırılarını kesin bir şekilde kınayarak, İsrail'in Filistinliler aleyhinde kademeli soykırım uyguladığını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Bağımsız İnsan Hakları Daimi Komisyonu (IPHRC), İsrail'in barbarca saldırılarını kesin bir şekilde kınayarak, İsrail'in Filistinliler aleyhinde kademeli soykırım uyguladığını belirtti.

İİT'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, İsrail'in saldırılarının sivil altyapının yıkılmasına ve yok edilmesine, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce masum Filistinlinin öldürülmesine veya sakat kalmasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, Komisyonun, İsrail'in, sadece Gazze bölgesinde 2 önemli doktoru onlarcası çocuk ve kadın olmak üzere 200'den fazla Filistinli sivili öldürmesi, evleri, okulları ve ekonomik tesisleri kasıtlı şekilde yıkması nedeniyle dehşete düştüğü aktarıldı.

İsrail'in pervasız bir ihlalde bulunarak, medya karartmasına neden olmak için yabancı ve yerel yayın kuruluşlarının ofislerini de hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "Sivillere yönelik bu kasıtlı bombardıman, İsrail'in tüm halka toplu ceza verme niyetini açıkça ortaya koyuyor. Bu, uluslararası insan haklarının ciddi bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filistinlilerin sistematik bir şekilde yargısız infaz edilmesi, korkunç yaşam koşulları, yasa dışı yerleşimler için evlerinden zorla çıkartılmaları ve tehlikeli ekonomik abluka, kademeli soykırımın açık göstergesidir."

İsrail hükümetinin saldırılarının derhal durdurulması, mağdurlara insani ve tıbbi yardım sağlanması çağrısı yapılan açıklamada, İsrail işgaline son verilmesi ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesini açıkça öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve İİT kararlarının uygulanması, İsrail hükümetine işlediği savaş suçları sebebiyle uluslararası soruşturma açılması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk olmak üzere 212 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 61'i çocuk olmak üzere 212'ye yükseldi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 61'i çocuk olmak üzere 212'ye yükseldi.
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