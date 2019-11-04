III. Senex Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi Gerçekleştirildi

04.11.2019 15:56

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi'nde "Gelecek Kuşaklar İçin: Refah, Adalet Sağlık, Bakım, İş, İstihdam, Teknoloji, Sanal Eğitim ve Kariyer" konuları tartışıldı.



Akdeniz Üniversitesi, Lund Üniversitesi (İsveç), Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Raoul Wallenber Enstitüsü, TÜBİTAK ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destekleriyle bu yıl 3.sü düzenlenen Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi Akdeniz Üniversitesi Olbia Salonlarında gerçekleştirildi.



Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tuncer Demir açılışta yaptığı konuşmada 'Dünyada uzun bir süredir "yaşlanma çalışmaları" farklı disiplinlerin buluşarak ele aldığı önemli bir çalışma alanıdır. Senex kongreleri, bu bağlam da sosyoloji, coğrafya, psikoloji, gerontoloji, idari bilimler, kamu yönetimi, mimari, mühendislik bilimleri, sosyal hizmetler, sağlık bilimleri gibi birçok farklı disiplinden gelen genç araştırmacılara kapılarını açarak, onları yaşlanma meselesi etrafında çalışmalar gerçekleştirmeye teşvik etmektedir. Bu kapsamda, Senex kongresinde farklı disiplinlerden gelen 10 genç araştırmacıya 5000 TL burs verildi.' diyerek önümüzdeki yıllarda daha çok sayıda araştırmacı ve bilim insanının, yaşlanma çalışmaları başlığı altında bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacaklarını umut ettiğini ifade etti.



Kongre Eş Başkanı Doç. Dr. Özgür Arun'un ise, "Hem kuşaklar arasında hem de kuşaklar içinde eşitsiz yaşlanma küresel düzeyde olduğu kadar Türkiye için de önemli bir risk oluşturmakta. Yaşlanma sürecinde, eşitsizliklerin nasıl ortaya çıktığı, toplumsal yaşamı nasıl etkilediği konusunda Senex kongreleri kapsayıcı bir perspektif geliştirmek üzere genç araştırmacıları buluşturuyor. Aile, kuşaklararası ilişkiler, iş, istihdam, sosyal katılım, yalnızlık, dijital eşitsizlik, yapay zeka, teknoloji, yaş dostu çevreler, yönetişim, yaşam sonu kararlar, demans/Alzheimer, bağımlılık, ihmal ve suiistimal gibi çok sayıda başlıkta yaşam döngüsü perspektifiyle üretilecek çalışmaları merak ve ilgiyle bekliyoruz. Senex kongreleri araştırmaların sunulduğu özgür bir platformdur ve bu platformda, gençlerin, yetişkinlerin ve yaşlıların, yaşlanmaya ilişkin bir çift sözü var" diye konuştu.



İki gün süren kongrede 7 bilimsel oturum ve 6 atölye çalışması yapıldı. Kongrede, yaşlanan bir toplumda yaşam alanlarının dönüştürülmesi, yaşlanma sürecinde değişim, algılar ve beklentiler. yaşlıların gündelik hayatı, yaşlanma çalışmaları için sistematik değerlendirmeler, perspektifler ve araştırma gündemleri üzerine tartışıldı. Ayrıca aktif yaşlanma konusunda yerel yönetimler için önerilerde bulunuldu. Kongreye bilim insanları, araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA