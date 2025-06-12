II.Viyana Kuşatması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Çin'de bebeklere eskiden bin günlük, günümüzde 1 aylıkken verilen ufaklık benzeri geçici isimlerin genel adı nedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

II.VİYANA KUŞATMASI HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİR?

A: II. Mehmed

B: I. Süleyman

C: IV. Mehmed

D: I. Bayezıd

Cevap : C