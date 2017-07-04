Iı. Japon Dili ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu

Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Türk Japon Vakfı işbirliğinde II. Japon Dili ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (JADEUS 2017) sona erdi.



NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe çeşitli üniversitelerden yerli ve yabancı akademisyenler katıldı.



İki gün süren sempozyum kapsamında Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Tayyar Sadıklar ve çok sayıda akademisyen, katılımcılara sunum gerçekleştirdi.



Türk Japon Vakfı Japon Dili ve Kültürünü Araştırma Eğitim Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Nur Tekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japon dilini araştırılması amacıyla NKÜ ve Türk Japon Vakfı işbirliğinde 2 gün süren etkinliğin sona erdiğini söyledi.



Japon kültürüyle ilgili çeşitli konuşmaların ve bilgilerin paylaşıldığını belirten Tekmen, "Çeşitli kurum ve kuruluşlardaki Japon dili ve kültürü araştırmacıları bu etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Biz Türk Japon Vakfı olarak yeni kurulan bir merkeziz ve 2. uluslararası projemizi gerçekleştirdik. Sempozyumun 25 sunumla çok başarılı geçtiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.