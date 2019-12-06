II. Dünya savaşında Finlandiya'da hayatını kaybeden Müslümanlar anıldı
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II. Dünya savaşında Finlandiya'da hayatını kaybeden Müslümanlar anıldı

Mezarlıktan görüntüler Kur'an-ı Kerim okunması 98 yaşındaki gazi Osman Abrahim ile röportaj HELSİNKİ - Finlandiya'nın 102. Bağımsızlık günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

06.12.2019 20:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:22

Mezarlıktan görüntüler

Kur'an-ı Kerim okunması

98 yaşındaki gazi Osman Abrahim ile röportaj HELSİNKİ - 'nın 102. Bağımsızlık günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. II. Dünya savaşında Fin ordusunda savaşıp şehit düşenler için Helsinki'deki Müslüman mezarlığında anma töreni yapıldı. 98 yaşındaki gazi Osman Abrahim de anıta çelenk koyduktan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: II. Dünya savaşında Finlandiya'da hayatını kaybeden Müslümanlar anıldı
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