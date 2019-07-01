İhvan'dan Mısır'daki muhaliflere Sisi rejimine karşı birleşme çağrısı

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Mısır'daki muhalif güçlere Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi rejimine karşı birleşme çağrısında bulundu.

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'daki muhalifler, safları birleştirmek için çaba sarf etmeye ve vatana sıkı sıkıya bağlılık göstermeye davet edildi.

"Şehit Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik suikast karşısında yer alan tüm ulusal güçlere saygılarımızı sunuyoruz." denilen açıklamada, Mursi'nin Mısır tarihinde seçilerek iş başına gelmiş ilk sivil cumhurbaşkanı olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili uluslararası inceleme başlatılması çağrısı yapıldı.

Mursi'nin vefatı

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verilmişti.

Demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

3 Temmuz 2013 darbesinin ardından gözaltına alınan Mursi hakkında farklı suçlamalardan 6 dava açıldı. Bu davalardan 4'ü sonuçlanmış, 2'sinin ise duruşmaları devam ediyordu. Sürmekte olan davalardan biri, yargıcın 2015 yılında Mursi hakkında idam kararı verdiği ve yüksek mahkemenin 2016 yılında bozduğu "Hapishaneler baskını" davasıydı.

Kaynak: AA