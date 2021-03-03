İhtişamıyla her mevsim büyüleyen tarihi İshak Paşa Sarayı kar birikintilerinden temizleniyor
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İhtişamıyla her mevsim büyüleyen tarihi İshak Paşa Sarayı kar birikintilerinden temizleniyor

03.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:31
İhtişamıyla her mevsim büyüleyen tarihi İshak Paşa Sarayı kar birikintilerinden temizleniyor

Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Anadolu'da bıraktığı en seçkin eserlerden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda kar temizleme çalışması başlatıldı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Anadolu'da bıraktığı en seçkin eserlerden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda kar temizleme çalışması başlatıldı.

"Medeniyetler geçidi" olarak adlandırılan bölgede 1900 rakımlı tepeye kurulu ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı, yılın dört mevsimi sahip olduğu doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlarken, karla kaplı görüntüsüyle de cezbediyor.

Bölgede etkili olan kar nedeniyle yeniden beyaza bürünen İshak Paşa Sarayı'nda, tarihi yapının zarar görmemesi ve ziyaretlerin aksamadan sürebilmesi için avluda biriken karların temizlenmesine başlandı.

Ekipler, kar püskürtme makinesi ve küreklerle tarihi saraydaki karları temizledi.

Mardin'den bölgeyi ziyarete gelen Gülbahar Yağızay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi saraydan çok etkilendiğini belirterek, "Doğu Anadolu Bölgesi gezisine çıkmaya karar verdik. Özellikle gelmek istediğim yerlerden biri de İshak Paşa Sarayı'ydı. Burası karla kaplı ve çok büyüleyici bir yer." diye konuştu.

Yağızay, hayatında ilk defa bu kadar fazla kar gördüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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