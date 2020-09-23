İhtiras ne demek? İhtiras ne anlama gelir? İhtirasın kelime anlamı nedir? İhtirasın anlamı nedir? İhtirasın TDK'ya göre anlamı nedir?
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İhtiras ne demek? İhtiras ne anlama gelir? İhtirasın kelime anlamı nedir? İhtirasın anlamı nedir? İhtirasın TDK'ya göre anlamı nedir?

23.09.2020 11:25 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:28
İhtiras ne demek? İhtiras ne anlama gelir? İhtirasın kelime anlamı nedir? İhtirasın anlamı nedir? İhtirasın TDK'ya göre anlamı nedir?

İhtiras kelimesi çok uzun yıllardır dilimizde olan bir sözcük. Bu söz kullanıldığı şekle gör anlamında farklılık gösterse de temel olarak karşıya hep aynı anlamı verir. Peki İhtiras tam olarak ne demektir ve anlama gelir?

Dilimize Arapça'dan geçen bu kelime oldukça sık kullanılıyor. İhtiras cümle içinde de oldukça ağır durduğu için çokça insan tarafından tercih ediliyor.

İHTİRAS NE DEMEK?

İhtiras kelimesi; güçlü arzu, aşırı manalarında kullanılmakta olup Türkçe diline Arapçadan geçmiştir.İki heceden oluşmuş olan ihtiras kelimesinin sözlük anlamı tutkuyla yakın anlamlıdır. İstek, çok güçlü bir istek anlamlarına gelen ihtiras kelimesi çok sık kullanılmaktadır.

TDK'YA GÖRE İHTİRAS NE ANLAMA GELİR?

TDK'ya göre ihtiras,

1. isim, Aşırı, güçlü istek

2. isim, Tutku

anlamlarına gelmektedir.

İhtiras ne demek? İhtiras ne anlama gelir? İhtirasın kelime anlamı nedir? İhtirasın anlamı nedir? İhtirasın TDK'ya göre anlamı nedir?

İHTİRAS KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

"Aldım Rakofça kırlarının hür havasını/ Duydum akıncı cetlerimin ihtirasını" - Yahya Kemal Beyatlı

"Gerçi eliyle yarattığı güzel bahçeyi hâlâ kıskanç bir ihtirasla seviyordu." - Halide Edip Adıvar

Kaynak: Haberler.com / Seo Editör

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