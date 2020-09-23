İhtiras ne demek? İhtiras ne anlama gelir? İhtirasın kelime anlamı nedir? İhtirasın anlamı nedir? İhtirasın TDK'ya göre anlamı nedir?

İhtiras kelimesi çok uzun yıllardır dilimizde olan bir sözcük. Bu söz kullanıldığı şekle gör anlamında farklılık gösterse de temel olarak karşıya hep aynı anlamı verir. Peki İhtiras tam olarak ne demektir ve anlama gelir?