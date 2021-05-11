İhsaniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 65 aileye günlük iftar yemeği dağıttı
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İhsaniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 65 aileye günlük iftar yemeği dağıttı

İhsaniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 65 aileye günlük iftar yemeği dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın İhsaniye Belediyesi hayırsever vatandaş ve esnafların desteği ile Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 65 aileye iftar yemeği ulaştırdı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye Belediyesi hayırsever vatandaş ve esnafların desteği ile Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 65 aileye iftar yemeği ulaştırdı.

İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen İhsaniyeli vatandaşlara ve esnaflara dayanışma örneği sergiledikleri için teşekkür etti. Başkan Türkmen yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk gününden itibaren daha öncede planladığımız gibi vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın destekleriyle, tamamını onların finansmanlarıyla sağladığımız her gün 4 çeşit iftar yemeğini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu yemek dağıtımını ihtiyaç sahiplerine ve yaşlı olup ta evinde yemek yapabilecek imkanı olmayanları tespit ettik ve günlük 65 aileye iftar yemeği ikram ettik. Bunun için mutluyuz son 2 günümüz kaldı ve sonuna kadar da devam edeceğiz. Etsiz hiçbir zaman yemek vermedik tatlısız vermedik her gün menümüzü değiştirdik bütün mevsim yemeği neyse bu şekilde aşçımız tarafından menü hazırladık güzel bir şekilde saklama kaplarıyla birlikte hijyenik ortamda pandemi ortamını da gözeterek herkesin evlerine tek tek ziyaret etmiş olduk hem onları dinlemiş onları hem de yemeklerimizi ikram ettik" dedi.

"Her Ramazan ayında ikramlarımıza devam edeceğiz"

Başkan Türkmen, geçtiğimiz yıl başlattıkları iftar yemeği dağıtma geleneğinin bu yılda sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah etkinliğimizi seneye de yapacağız. Bizim gayretimizden çok vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın da gayretleri de çok fazla. Biz sadece mekan, yemek pişirme ve dağıtımı olarak destekte bulunduk. Finansmanları tamamen İhsaniyeli vatandaşlarımız tedarik ettiler bağışladılar onların yardımlarıyla oldu Allah hepsinin yardımlarını kabul etsin" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

İhsaniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 65 aileye günlük iftar yemeği dağıttı
İhsaniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 65 aileye günlük iftar yemeği dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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