İhsangazi'de hayvan pazarı açıldı

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman İhsangazi ilçesindeki hayvan pazarını ziyaret etti.

İlçe Belediye Başkanı Hayati Salık'tan pazar ile ilgili bilgi alan Yaman, üreticilerle sohbet etti.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, hayvan pazarını eksikleri gidererek tekrar açtıklarını belirtti.

Pazarda salı günleri küçük ve büyükbaş hayvan satışı yapılacağını ifade eden Sağlık, "İlçemize dışarıdan gelen alıcı ve satıcılara yönelik pazarın yanında açtığımız konaklama otelinde ücretsiz konaklama ve sabah çorba ikramı gerçekleştiriyoruz. Tarım ve Orman Müdürümüz bugün bizleri ziyaret etti. Kendilerine de buranın yapısı ve denetimlerimiz hakkında bilgi verdik." dedi.

Kaynak: AA